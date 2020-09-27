Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl ilk defa Gaziantep'te düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST 2020) katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İHA alanında bugün dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiklerini belirterek “İnşallah benzer başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız. Geleceğin teknolojilerini 'Türk Malı' damgasıyla tasarlayıp üreteceğiz” dedi.

MİLLî TEKNOLOJİLERİ HEP KÜÇÜMSEDİLER

TEKNOFEST 2020 Ödül Töreni'ne katılan Erdoğan yarışmada dereceye giren gençleri ziyaret ederek, yapılan projelerine imza attı. Buradaki konuşmasında Erdoğan, Türkiye'de bazı kesimlerin millî teknoloji hamleleri küçümsediğine dikkat çekerek şunları söyledi: Teknoloji devrimini gençlerimizle birlikte yürütme çabamız ise bu dönüşümü enerjik bir şekilde hayata geçirme amacımızın bir kaynağıdır. Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerinin 'Türk Malı' damgasıyla tasarlanıp üretileceğine inanıyorum. Bugüne kadar gençlerimiz onlara güvendiğimiz hiçbir konuda bizi mahcup etmedi. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için tasarlayan, üreten, geliştiren somut neticelere ulaşan başarılı gençlere, başarılı insanlara ihtiyacı var. Daha açık bir ifadeyle; Türkiye'nin size gayretlerinize çabalarına enerjinize vizyonunuza ihtiyacı var. Her birinizden geleceğinize dört elle sarılmanızı istiyorum. Stantları gezerken ilköğretimdeki yavrularımızı gördüm, üniversitedeki gençlerimizi gördüm. Ürettikleri füzeleri gördüm. Şu andaki menzillerin ötesine ulaşacaklarına inanıyorum. Rabb’im yardımcıları olsun. Bütün mesele azmetmek. Bizim gençliğimiz bunları yapar ve yapacaktır. Eksikler varsa tamamlarız, hatalar varsa düzeltiriz, engeller varsa kaldırırız. Yeter ki siz mücadele etmekten, gayret göstermekten vazgeçmeyin. İçinizden nice yıldızlar çıkacağına yürekten inanıyorum.

"ÇIĞIR AÇACAK YENİLİKLER BURADA TOHUMLANACAK"

Geçlerin geliştirdiği teknolojilerden örnekler veren Erdoğan "İnsansız su altı sistemleri yarışmasında ipi göğüsleyen TEKNOFEST ekibi şimdi uluslararası alanda rekabet edecek özgün sistemler gelişiyor. İki defa roket takımı birinciliği kazanan gençlerimiz bu başarılarını girişime dönüştürmeye hazırlanıyor. Yapay zeka girişimi kuran gençlerimiz, TEKNOFEST'in lise seviyesi birincileriydi. Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler işte burada tohumlanacak. Yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti gibi yeni gelişen alanlar başta olmak üzere teknolojinin her alanında benzer başarılar kazanılmaması için hiçbir sebebi yoktur. Daha düne kadar insanlı veya insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumundaydık. Bugün ise hedeflerine yönelen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız" dedi.

HAVADA HARMANDALI

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'nin üçüncü gününde hava araçları gösteri uçuşu yaptı. İlk olarak SoloTürk, birbirinden değişik hareketler sergilediği uçuşla vatandaşların beğenisini topladı. Daha sonra Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, gökyüzüne dumanla ay ve yıldız çizerek Türk bayrağını resmetti. Dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa da havada hünerlerini sergiledi. Atak helikopterleri, havada "harmandalı"na eşlik etti.

ATMACA SEYİR FÜZESİ ENVANTERE GİRİYOR

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını, aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi. TEKNOFEST 2020'de önemli açıklamalarda bulunan İkinci, Türkiye'nin son 15 yılda savunma sanayisinde yaptığı devasa hamleler sayesinde kendi kendine yeten bir ülke hâline geldiğini belirterek “Şu anda bizim Roketsan, Havelsan ve Aselsan olarak savunma sanayisi içerisindeki hamlelerimiz dünyada çok az sayıda ülkenin yapabildiği buluşlardır. Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığının tamamen ortadan kaldırılması için daha gidecek çok yolumuz var. Son 15 yılda savunma sanayiinde yerlilik oranımız yüzde 70'lere çıktı. Savunma teknolojileri açısından dışa bağımlı olmayan bir ülkeyiz” dedi. İkinci, yerli silahlar konusunda çok ciddi atılımlar içerisinde olduklarını ifade ederek şunları kaydetti: Atmaca Gemisavar Füzemizin teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacak. Bununla ilgili daha teslimata başlamadan yurt dışında füzemiz muazzam bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Tanksavar füzelerimiz de aynı şekilde, Yüksek İrtifalı Hava Savunma Sistemlerimiz hepsine çok ciddi bir ilgi var. Bu da gelecekte Türkiye'nin ekonomisi içerisinde savunma sanayisindeki başarıların ülkenin ihracatına ciddi bir katkısı olacağının göstergesidir. Ülkemizin toplam ihracatı şu anda sevindirici bir noktada ama gelen talepler savunma sanayisi ihracatının ülkemizde en büyük ihracat kalemlerinden birisi olacağının en büyük garantisidir.

KARA VERSİYONU YOLDA

Hem Kara hem Deniz Kuvvetleri açısından geliştirilen teknolojilerin büyük katkılar sağlayacağını anlatan İkinci “Atmaca Seyir Füzemiz 250 kilometrelik bir menzile sahip. Denizin üzerine çok yakın seviyede uçabilen dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bir teknolojiyi içeren millî bir ürünümüzdür. Atmaca Seyir Füzesi’nin karadan karaya olan versiyonu için de çalışıyoruz. Bu da Kara Kuvvetlerimizin karadan karaya atılan füzeleri imha etme yeteneğine sahip olacak” dedi.