Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyasi ilişkilerdeki bozulma ekonomiyi etkisi altına aldı. Suudi hükûmetinin bir süredir gayriresmî olarak uyguladığı ambargoyu, bu ayın sonunda resmîleştirmesi bekleniyor. Siyasetteki gerilimin etkisiyle Suudi Arabistan, Türk ürünlerine katma değer vergisini yüzde 5’ten 15’e çıkarmıştı. Ayrıca gönderilen mallar, gümrüklerde olumsuz muamele görüyordu. Yaş meyve ve sebze gibi ürünler de bekletilerek, ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Türkiye’nin bu ülke ile 3,3 milyar dolar ihracat, 3 milyar dolar da ithalat hacmi bulunuyor. Bölge ile iş yapan ihracatçılar; Suud hükûmetinin oradaki ithalatçılara "Türkiye’den mal almayacaklarına" yönelik taahhütname imzalattığını söyledi. İhracatçılar "Müşterilerimiz Türk ürünlerine alıştı, memnunlar. Ancak alamıyorlar. 'Bize üçüncü bir ülke üzerinden gönderin' diyorlar. Özellikle Hatay, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerden bu ülkeye ihracat zaten durma noktasına gelmişti" şeklinde konuştu.