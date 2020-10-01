Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası ve BDDK’dan gelen normalleşme adımları sonrası, yeni dengelenme süreciyle birlikte CumhurbaşkanıKararıyla kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) ile Türk lirası mevduat getirisinden alınan stopaj vergi oranı indirildi. Böylece koronavirüs salgın sürecine özgü devreye alınan finansal tedbirlerin kademeli kaldırılmasına devam ediliyor. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre kambiyo satış muamelelerinde 24 Mayıs 2020'den bu yana yüzde 1 olarak uygulanan BSMV, yeniden binde 2 olarak belirlendi. Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar TL cinsindeki mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranları da azaltıldı. Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15'lik kesinti yüzde 5'e, bir yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12'lik kesinti yüzde 3'e düşürüldü. Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan kesinti oranı ise sıfırlandı.

DOLAR 7,80’İN ALTINA GERİLEDİ

Atılan adımlarla gün içinde 7,83’ü gören dolar 7.80’in altına geriledi. Merkez Bankasının 200 baz puanlık politika faizi artışı sonrası, BDDK da yabancıların TL'ye erişimini sınırlayan döviz-TL takası (Swap) düzenlemesinde esnemeye gitmiş, ardından Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95’ten yüzde 90’a, katılım bankaları için yüzde 75’ten yüzde 70’e düşürmüştü.

Borsa İstanbul’un pazar yapısında sadeleşme bugün devrede

Borsa İstanbul’un, ‘Pay Piyasası’nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırdığı düzenleme bugün uygulamaya alınıyor. Düzenleme ile pazarlar yeni kriterlere göre tekrar belirleniyor. Bugüne kadar Yıldız Pazar Grup1 ve Yıldız Pazar Grup 2’de yer alan hisseler, Yıldız Pazar altında birleşirken Ana Pazar Grup 1 hisseleri, Ana Pazar’da devam edecek. Ana Pazar Grup 2’deki hisseler ‘Gelişen İşletmeler Pazarı'ndaki şirketlerle birlikte Alt Pazar'da işlem görecek. Pazar değişiklikleri sonrası hisse senetlerinin, işlem yöntemi, açığa satış ve kredili işlem, fiyat marjı ve devre kesici uygulamalarında yapılacak değişikliklerin büyük bir kısmı ise SPK’nın devrede olan tedbir uygulamalarının kaldırılmasıyla hayata geçecek.

Nakdi destek ödemeleri 8-9 Ekim'de hesaplarda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı Nakdî Ücret Desteği ödemelerinin 8 ve 9 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini ifade etti.