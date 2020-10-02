Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her biri 365 ton olan buhar jeneratörleri, Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından üretildi. Jeneratörler, zincirlerle sabitlenerek kapalı gemi ambarlarında Türkiye'ye getirildi. Taşıma işlemleri için NGS sahasına büyük bir vinç monte edildi. Tedarik edilen buhar jeneratörleri, dikkatli ve uzun uğraşlarla gemiden indirilerek, ağır yük depolama alanına alındı. Geliştirici ve ana yüklenici firmanın uzmanları jeneratörleri inceleyecek. Denetim kapsamında, tedarik edilen malzemelerin kalitesi değerlendirilecek. Eksiksiz ve sağlam olması hâlinde montaj işlemlerine geçilecek.