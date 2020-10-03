Kamu bankalarının sıfır konut alımlarında sunduğu avantajlı faiz oranlarına rağmen ocak-ağustos döneminde 2019’un aynı dönemine göre sıfır konut satışlarında yüzde 11,2 artış yaşanırken ikinci el konut satışlarındaki yüzde 63,3 artış dikkati çekti. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, yüksek talebe bağlı olarak konut fiyatlarında illere ve ilçelere göre yüzde 15-30 civarında artış görüldüğünü belirterek, faizlerin yükselmesiyle konut fiyatlarındaki artışın durduğunu ifade etti. Taylan “Konut kredisi faizleri sıfır konutlarda nispeten daha avantajlı olmasına rağmen sıfır ve ikinci el konut fiyatlarında ciddi bir makas var. Dolayısıyla eski ve yeni konut arasındaki fiyat farkından dolayı vatandaşlar daha çok ikinci ele yöneldi” diye konuştu.
Konutta düşük faizi değil ucuz evleri tercih ettik
03.10.2020 - 04:39 | Son Güncelleme: 03.10.2020 - 04:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yıl ocak-ağustos döneminde 317 bin 832’i sıfır, 706 bin 702’si ikinci el olmak üzere satılan konut sayısı yıllık bazda yüzde 42,6 artarak 1 milyonu aştı.
Etiketler : düşük faiz,
736220 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/736220.aspx
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