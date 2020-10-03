Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu bankalarının sıfır konut alımlarında sunduğu avantajlı faiz oranlarına rağmen ocak-ağustos döneminde 2019’un aynı dönemine göre sıfır konut satışlarında yüzde 11,2 artış yaşanırken ikinci el konut satışlarındaki yüzde 63,3 artış dikkati çekti. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, yüksek talebe bağlı olarak konut fiyatlarında illere ve ilçelere göre yüzde 15-30 civarında artış görüldüğünü belirterek, faizlerin yükselmesiyle konut fiyatlarındaki artışın durduğunu ifade etti. Taylan “Konut kredisi faizleri sıfır konutlarda nispeten daha avantajlı olmasına rağmen sıfır ve ikinci el konut fiyatlarında ciddi bir makas var. Dolayısıyla eski ve yeni konut arasındaki fiyat farkından dolayı vatandaşlar daha çok ikinci ele yöneldi” diye konuştu.