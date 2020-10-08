Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8850 liradan, avro 9,2920 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8830 liradan alınan dolar, 7,8850 liradan satılıyor. 9,2900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2920 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8650 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2490 lira olmuştu.