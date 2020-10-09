Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi politikasının temel amacı; üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi olacak. Her alanda verimlilik artırılacak, yurt içi tasarrufların ve üretken yatırımların düzeyi yükseltilecek, üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat

bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesi sağlanacak. Gelecek yıl merkezî yönetim bütçesinin 244 milyar 993 milyon lira açık vermesi bekleniyor. Aynı yıl bütçe giderlerinin 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira, bütçe gelirlerinin ise 1 trilyon 101 milyar 146 milyon lira olması öngörülüyor. Vergi gelirlerinin 2021'de net 922 milyar 744 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.