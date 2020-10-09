Ekonomi politikasının temel amacı; üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi olacak. Her alanda verimlilik artırılacak, yurt içi tasarrufların ve üretken yatırımların düzeyi yükseltilecek, üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat
bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesi sağlanacak. Gelecek yıl merkezî yönetim bütçesinin 244 milyar 993 milyon lira açık vermesi bekleniyor. Aynı yıl bütçe giderlerinin 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira, bütçe gelirlerinin ise 1 trilyon 101 milyar 146 milyon lira olması öngörülüyor. Vergi gelirlerinin 2021'de net 922 milyar 744 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.
Bütçe açığı beklentisi 245 milyar TL
09.10.2020 - 04:10 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 04:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023) onaylanarak Resmî Gazete'de yayımlandı.
Ekonomi politikasının temel amacı; üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi olacak. Her alanda verimlilik artırılacak, yurt içi tasarrufların ve üretken yatırımların düzeyi yükseltilecek, üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat
Etiketler : bütçe açığı,
737546 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/737546.aspx
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