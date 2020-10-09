Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları (SEPIP) 2020 Konferansı OSTİM Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yamaguchi Üniversitesi, Ulusal San Martin Üniversitesi ve UNCTAD iş birliği ile 13-15 Ekim 2020 tarihleri arasında OSTİM Teknik Üniversitesi yerleşkesinde ve online platform üzerinden gerçekleştirilecektir.

COVID-19 ve SEPIP 2020



SEPIP 2020'nin ana teması Covid-19 Pandemisinden sonra Sanayinin Görünümü ve Politikalar olacaktır. SEPIP 2020 konferansında sanayi politikası, ekonomik planlama, büyüme ve kalkınma politikaları, sürdürülebilir büyüme, rekabet gücü ve orta gelir tuzağı tartışılacak konular arasında yer alacaktır. SEPIP 2020, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik tüm bu aktörlerin ortak bir zeminde bir araya getirildiği bir platform olacaktır.

Alanlarında Uzman Dünyanın Önde Gelen İsimleri Yer Alacak

SEPIP 2020 Konferansında, profesyonel iş insanlarının ve akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı oturumlar ve akademik sunumlar yer alacaktır. Parma Üniversitesinden Prof. Dr. Franco Mosconi, Ulusal San Martin Üniversitesinden Prof. Dr. Guillermo Rozenwurcel, Chicago Üniversitesinden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Christopher Newport Üniversitesinden Prof. Dr. Travis Taylor, Kadir Has Üniversitesinden Prof. Dr. Erinç Yeldan, Ferrara Üniversitesinden Doç. Dr. Sandrine Labory gibi önde gelen iktisatçılar ile IBM CTO’su Dr. Ben Amaba, Stanley Black & Decker Direktörü Eren Yılmaz, MRL şirketi CEO’su Dr. Cornelia Meyer gibi iş dünyasından profesyoneller katılım sağlayacaklardır.

SEPIP 2020 Konferans programı ve konferans ile ilgili detaylı bilgi sepip.org ve sepip2020.ostimteknik.edu.tr adreslerinde yer almaktadır.







