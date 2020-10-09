Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altına yatırım yapan yine kazandı. Altın bir haftada yüzde 3 yükseldi.

İstanbul Kapalıçarşı’da 489,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,50 liradan, 3 bin 224 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 245 liradan, 446,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,25 liradan, 3 bin 151 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 171 liradan, bin 575 liradan alınan Yarım Ziynet bin 585 liradan ve 788 liradan alınan Çeyrek Ziynet 793 liradan satıldı.

Gram altın Ağustos başında 495 lira ile zirveyi görmüştü.

İki ay sonra yeniden tırmanışa geçti ve 490 lira bandına yaklaştı.