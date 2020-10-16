Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası salgın, hiçbir ayrım yapmadan bütün dünyayı etkisi altına aldı. Dünya durdu, ekonomiler büyük kayıplar yaşadı. Birçok ülkenin küçülmesi, salgının küresel ekonomiye 28 trilyon dolar gibi büyük bir zarar vermesi tahmini yapılıyor. Yaz aylarındaki gevşeme sebebiyle Avrupa başta olmak üzere vaka sayısındaki rekor artışlar endişelere yine zirve yaptırdı. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında basın toplantısı düzenledi. 1 milyonu aşkın kişinin canına mal olan, ekonomileri altüst eden Covid-19 ile mücadelenin sürdüğünü söyleyen Georgieva, 'Büyük Buhran'ın ardından en kötü küresel resesyon öngörüsünün devam ettiğini, küresel ekonominin bu yıl en az yüzde 4,4 daralmasının beklendiğini hatırlattı ve "Kriz, gelecek 5 yıl içinde üretim kayıplarında tahmini 28 trilyon dolara mal olabilir" görüşünü dile getirdi.

BÜYÜK RİSK ALIRSINIZ

Görünüme ilişkin tahminlerine yönelik büyük bir belirsizlik olduğunu vurgulayan Georgieva "2021'de kısmi ve düzensiz bir toparlanma öngörüyoruz, büyümenin yüzde 5,2 olması bekleniyor" diye konuştu.

Tüm ülkelerin ekonomilerine destek sağladığını dile getiren Georgieva "Hayatları ve geçim kaynaklarını korumak için gerekli tedbirler devam etmeli. Kalıcı ekonomik toparlanma ancak pandemiyi her yerde yenmekle mümkün. Hayati sağlık tedbirlerini artırmak şart. Hane alklarına ve şirketlere mali ve parasal destekte olduğu gibi, kredi garantileri ve ücret sübvansiyonları gibi yaşam hatları ekonomik ve finansal istikrarı sağlamak için bir süre daha süre kritik olacak. Fişi erken çekerseniz kendi kendinize zarar verebilirsiniz" dedi.

AŞI, TOPARLANMA SÜRESİNİ KISALTIR

Özellikle aşının geliştirilmesi ve dağıtımında her zamankinden daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Georgieva, "Tıbbi çözümlerdeki daha hızlı ilerleme toparlanmayı hızlandırabilir, 2025 yılına kadar küresel gelire yaklaşık 9 trilyon dolar katabilir. Bu da daha yoksul ve daha zengin ülkeler arasındaki gelir farkını daraltmaya yardımcı olabilir" dedi.