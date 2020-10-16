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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Libya açıklaması
16.10.2020 - 09:50 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya’da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı, 24 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirterek, " Söz konusu Mutabakat Zaptı ile Türk firmaları, Libyalı işveren idareler ile görüşmelere başlayarak, Libya’da tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek" dedi.
Etiketler : Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,resmi gazete,libya,
739298 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/739298.aspx
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