Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Karadeniz’de 21 Ağustos'ta 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından 85 milyar metreküplük ikinci keşif daha gerçekleştirildi. Yapılan sondajlarda 4.445 metre derinliğe ulaşılırken toplam rezerv miktarı ise 405 milyar metreküp oldu. Bu oran, bu yıl dünyadaki en büyük gaz rezervi olarak kayıtlara geçti. Müjdeli haberi Fatih sondaj gemisinden veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya gaz sahasında 20 Temmuz'da Tuna-1 bölümünde başlayan aramaların sonucunda ikinci keşfe de ulaştıklarını belirterek "Fatih sondaj gemimizi İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz'e uğurlamıştık. 20 Temmuz'da Sakarya sahasında Tuna-1 kuyusunda sondaja başladık. 21 Ağustos'ta deniz tabanının altında kuyunun ilk iki katmanında 320 milyar metreküplük bir müjde vermiştik. İlk keşfin ardından 4.445 metre derinliğe kadar ulaştık. Test, analiz ve mühendislik çalışmaları sonucunda 85 milyar metreküp daha ilave rezerve ulaşıldı. Böylece Tuna-1'deki toplam 405 milyar metreküp oldu" dedi.

GAZI UYGUN FİYATLA VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan hidrokarbon kaynaklarının Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti: Çünkü bu alanda net ithalatçı ülkeyiz. Ülkemizin çeşitli yerlerinde küçük miktarda gaz ve petrol çıkmasına rağmen toplam tüketim içerisinde yetersiz düzeyde. Karadeniz rezervi ise ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarban kaynağı. Gazın kalitesinin yüksekliği, işletme maliyetlerinin de minimum seviyede olacağına işaret ediyor. Yeni keşiflerle dışarıya gaz bağımlılığımız önemli oranda azalacak. Bu da halkımıza daha uygun fiyatla gaz vereceğimiz anlamına geliyor. Bu kaynakları yatırıma istihdama yönlendireceğiz. Hedefimiz bu gazı 2023 yılına kadar kullanıma sunmaktır.

KANUNİ KARADENİZ'E YOLA ÇIKTI

Erdoğan, Karadeniz'deki aramalara Kanuni'nin de eşlik edeceğini ifade ederek yıl sonuna kadar ilk kuyu açma işleminin yapılacağını bildirdi. Akdeniz'deki yeni müjdelerle de bu kaynağı genişleteceklerini dile getiren Erdoğan şöyle devam etti: Kanuni Karadeniz'de sondaj için yola çıktı. Barbaros ve Oruç Reis sismik arama gemilerimizle Akdeniz'de aramalarımız devam ediyor. TPAO'ya ait sondaj filosu dünyadaki derin deniz filosunun yüzde 20'sini oluşturuyor.

8 YILLIK İHTİYAÇ KARŞILANACAK

Erdoğan'ın verdiği müjde ile Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği toplam gaz miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi. Söz konusu keşif, Türkiye'nin bugüne kadar kara ve deniz sahalarında gerçekleştirdiği 16,6 milyar metreküplük toplam üretiminin 25 katı seviyesinde bulunuyor. Yıllık doğalgaz tüketiminin 45 milyar metreküp olduğu dikkate alındığında, bölgede keşfedilen gaz Türkiye'nin yaklaşık 8 yıllık gaz tüketiminin tamamını karşılayabilecek seviyede bulunuyor fakat teknik olarak sahadaki üretim kademeli artışla gerçekleştirilebiliyor. Bu kapsamda, Karadeniz'de 2023'te başlaması hedeflenen doğalgaz üretiminin yılda 5 ila 10 milyar metreküp seviyesinde yapılabileceği, en yüksek üretim (plato) seviyesine ise 2026'da ulaşılarak 15 milyar metreküp gaz üretilebileceği belirtiliyor. Böylece, Karadeniz'deki sahadan Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun karşılanabileceği hesaplanıyor. Konutlarda ise 25 yıl boyunca yerli kaynaklardan karşılanabilecek.

Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla 12-13 milyar dolar olan doğalgaz ithalatının Karadeniz'den yapacağı üretimle yılda 3-4 milyar dolar azalması bekleniyor. Sahadaki doğalgazın Türkiye'nin ulusal şebeke sistemine bağlanması için ise sahadan kıyıya uzanan yaklaşık 200 kilometrelik boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. Aynı zamanda, Karadeniz'deki sahada üretime başlanmasıyla Türkiye'nin uluslararası doğalgaz piyasalarında "üretici ülkeler" sınıfına gireceği ifade ediliyor.

ALBAYRAK: PRANGALARDAN BİRER BİRER KURTULUYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin enerji hamleleriyle prangaları birer birer kırdığını söyledi. Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada "Nasiptir, nasip. Rabb'im bulduracak olmasaydı aratmazdı. Millî enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" dedi.

YERLİ ROBOT KÂŞİF ARAMALARA YARDIMCI OLACAK

Fatih sondaj gemisinin ekipmanlarının yerli ve millî hâle getirilmesinin ardından yerli robot Kâşif ile bu alanda önemli bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kâşif'in de sondaj çalışmalarına yardımcı olacağını belirterek "Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve millî imkânlarla petrol sektörümüze kazandırdık. 'Kaşif' adını verdiğimiz denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz. Deniz altı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan'ın açıklamaların ardından gözler denizaltı robotu 'Kâşif'e çevrildi.

İŞTE KÂŞİF'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

¥ 100 ms gecikmeli canlı görüntü aktarımı.

¥ 170 derece görüş açısı

¥ 4 adet 300 vat gücünde fırçasız motor

¥ Canlı görüntüyü cep telefonunuza ve bilgisayarınıza aktarabileceğiniz kumanda paneli

¥ 720 p kayıt ve resim çekme özelliği

¥ 30 metre aktarma kablosu (artırılabilir)

¥ 50 metre maksimum derinlik

¥ Dâhili dengeleme sistemi

¥ 2 saat batarya ömrü