Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 483,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 483,40 liradan, 3 bin 184 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 195 liradan, 441 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 445 liradan, 3 bin 112 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 132 liradan, bin 556 liradan alınan Yarım Ziynet bin 566 liradan ve 778 liradan alınan Çeyrek Ziynet 783 liradan satıldı.