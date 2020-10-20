Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOGG tarafından üretilecek otomobilin fiyatının rekabetçi olması hâlinde Alman otomobil pazarı için de cazip olacağı kaydedildi. "Türk Tesla'sı: Bosch'un eski yöneticisi Türkiye'yi elektrik otomobil çağına nasıl taşımak istiyor?" başlığıyla verilen röportajda TOGG'un yüzde 100 elektrikli SUV modelini 2022'nin sonunda Boğaz'daki üretim bandından indirmesinin beklendiği hatırlatılarak, "Sadece İstanbul'un eteklerinde bir ofis kompleksi var. 220 mühendis bu ofiste çalışıyor. Proje için ülkedeki altı şirket, güçlerini birleştirerek üç milyar avronun üzerinde kaynak sağladı. 27 yıldır Bosch'ta kariyer yapan yönetici, gerçeklerin farkında olarak 'Kimse Türkiye'den elektrikli otomobil beklemiyor' diyor. Fakat Karakaş, beklentilerinin üstünde de kalmaya kararlı" ifadelerine yer verildi.

Haberde, Türk hükûmetinin birkaç yıldır bağımsız bir sanayi politikası izlediğine vurgu yapılarak, "Türk şirketleri, TSK için araç gereçlerin büyük bir bölümünü üretiyor. Kovid-19 yoğun bakım hastaları için ventilatörler, LED ekranlar, buzdolapları ve gemiler büyük ölçüde yerli olarak üretiliyor. Ulusal ürün yelpazesinde daha önce bir otomobil eksikti" denildi. Karakaş ise röportajında "Sadece bir otomobil üretmiyoruz. Akıllı telefon gibi bir otomobil üretmek istiyoruz. Tek bir batarya şarjı 500 kilometreye kadar gidecek. Pil 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edebilecek, yerli üretilecek. Her şey yolunda giderse yurt dışındaki rakiplerimize de pil üretebiliriz" dedi.