Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 20 Ekim güncel altın fiyatları...

Sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlanan altın fiyatları, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı olurken aynı zamanda kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasından dolayı da büyük önem taşıyor. İşte altın fiyatları...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 435,08

SATIŞ: 451,90

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.201,80

SATIŞ: 3.226,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.209,00

SATIŞ: 3.257,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.099,35

SATIŞ: 3.159,30

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.562,30

SATIŞ: 1.578,20

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 781,20

SATIŞ: 789,10

GRAM ALTIN

ALIŞ: 481,82

SATIŞ: 481,82