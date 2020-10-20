Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 20 Ekim güncel altın fiyatları...
Sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlanan altın fiyatları, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı olurken aynı zamanda kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasından dolayı da büyük önem taşıyor. İşte altın fiyatları...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 435,08
SATIŞ: 451,90
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.201,80
SATIŞ: 3.226,50
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.209,00
SATIŞ: 3.257,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.099,35
SATIŞ: 3.159,30
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.562,30
SATIŞ: 1.578,20
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 781,20
SATIŞ: 789,10
GRAM ALTIN
ALIŞ: 481,82
SATIŞ: 481,82