Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de bu yıl, ilk buğday hasadı yüzleri güldürdü. Ancak daha sonra yapılan hasatlarda rekoltenin düştüğü görüldü. Bu durum, buğday fiyatlarında yukarı yönlü spekülasyonu körükledi. Ülkenin dört bir yanında ekmeğe kaçınılmaz olarak zam yapıldı. İstanbul'da 225 gram ekmeğin fiyatı 2 TL'ye çıktı. Bunun üzerine Hükûmet; buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisini 1 Ocak 2021'e kadar sıfırladı. İthalat yetkisi de TMO'ya verildi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin "Buğdayın az olması un fiyatını arttırdı. Fırıncılarımız artan fiyatlar neticesinde İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldı. Hatta öyle bir durumdayız ki, yeni fiyat tarifesi talebinde bulunacağız. Devletimizin aldığı ithalat kararını olumlu buluyoruz. TMO'ya verilen ithalat izni en az 2 milyon tona çıkarılmalı. İthal buğday da fabrikalara sübvanse fiyatlar ile satılmalı. Bu sayede stokçular da elinde tuttuğu malı piyasaya arz edecektir. Bunlara karşı yaptırım da uygulanmalıdır. Un ihracatının kısıtlandırılması da gündemde tutulmalıdır. Bu durum, buğdayda fiyatları 1 lira 75 kuruş seviyesine indirecektir" dedi. Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit de "Unun çuvalı haziranda 105 TL idi. Geçen ay 120 TL oldu. Şimdi de 145 TL'ye çıktı. Ticaret hayatımda böyle bir evreye şahit olmadım" diye konuştu.