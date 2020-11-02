Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında, Ücretliler Geçinme İndeksi'nde (enflasyonda) yüzde 12,40, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise (üretici fiyatlarında) yüzde 14,45 artış yaşandığı görüldü. Geçen ay giyim harcamalarında yüzde 5,31, gıda harcamalarında yüzde 3,66, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,19, konut harcamalarında yüzde 0,63, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,47, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,44, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,16, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,04 artış görüldü. Toptan fiyatlar ise ekimde; bir önceki aya göre işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,38, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,80, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,20, madenler grubunda yüzde 0,85, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,85, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,33 arttı. Yükselen döviz kurları, enflasyonun da tırmanışa geçmesinde etkili oldu.