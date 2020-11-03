Daha önce ithal edilen söz konusu sistemler, ASELSAN tarafından yürütülen geliştirme faaliyetlerinin sonunda yurt dışı pazarlara ihraç edilebilecek seviyeye geldi. Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi, trenin merkezi yönetimini sağlayan ‘beyin’ işlevi görüyor. Sistem, özgün yazılım, donanım ve algoritmalarla yüksek güvenliği sağlayacak şekilde tasarlandı. Sistem temelde aracın hızlanma, frenleme, durma, kapı kontrolü, yolcu geçişleri ve ışıklandırma gibi hayati öneme sahip işlevlerini denetlerken, iklimlendirme ve yolcu bilgilendirme gibi konfora yönelik alt sistemleri de yönetiyor. Bu kritik teknolojilere dayalı bileşenlerin maliyeti, araç toplam maliyetinin yüzde 50’sine ulaşıyor.
Trenleri ASELSAN'ın ‘beyni’ yönetecek
03.11.2020 - 04:45 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 04:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Raylı sistemler alanında geliştirdiği elektronik çözümlerle yurt dışı bağımlılığı sonlandırıp ihraç edilebilecek ürünler oluşturan ASELSAN, Türkiye’nin saatte 160 kilometre hıza sahip ilk elektrikli tren setleri için Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi geliştirdi.
Etiketler : aselsan,aselsan elektrikli tren,
743731 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/743731.aspx
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