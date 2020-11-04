Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’nin de zor zamanlardan geçtiğini, ancak salgın şartlarının zorluklarına rağmen ekonominin güçlü yapısıyla büyümeye devam ettiğini söyledi. Bakan Albayrak dün AK Parti milletvekilleri ile bir araya geldi. ‘Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler’ üzerine bir sunum yapan Albayrak, milletvekillerinden gelen sorulara cevap verdi. Edinilen bilgilere göre Albayrak; Türkiye’nin üreterek, katma değer oluşturarak büyümeye devam ettiğini, daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini hatırlattı. Albayrak’ın verdiği mesajlar şöyle:

İSTİHDAM ARTIŞI VAR

Ekonomideki güçlü toparlanma eğilimi devam ediyor. Sanayi üretimi salgın öncesi seviyelerin de üzerine yükseldi. 2020 Mayıs-Temmuz döneminde bir milyon istihdam oluşturuldu. Ekim ayı verilerine göre son 5 aydır devam eden iyileşme eğilimi ile, istihdam oluşturma hızı 32 ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı sonundan beri ilk kez tüm sektörlerde istihdam artışı sağlanmıştır. Firmaların üretimini desteklemek için istihdam artırmaya devam etmesi, güvene işaret etmektedir. Pandemi bir anda tüm dünyada herşeyi altüst etti. İşsizlik arttı. Bizim gayretimiz Türkiye’nin bu süreci en az hasarla atlatmasıdır.

Normalleşme döneminde güçlü performans gösteren ihracatta, ekim ayında 17,3 milyar dolar ile cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. 2020 Ocak-Eylül döneminde 25,9 milyon ton üretimle ülkemiz Almanya’yı geride bırakarak, dünyanın en büyük ham çelik üreticileri arasında 7’nci sıraya yükseldi ve Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna geldi. Covid-19’la mücadelede alınan tedbirler kapsamında; sosyal destek programı, kısa çalışma ödeneği, nakdî ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği, ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyası, prim ertelemeleri, vergi ve kredi ertelemeleri olmak üzere, toplam 501 milyar liralık destek sağlandı.

ÜRETEREK BÜYÜME

Türkiye, bütün ekonomik saldırılara ve salgın şartlarının zorluklarına rağmen güçlü yapısıyla büyümeye devam ediyor. Tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye de zor zamanlardan geçiyor. Her şey iyi mi? Değil. Ama yerli ve millî bir ekonomi hamlesi ile inşallah güçlü bir ekonomi olacağız. Pandemi ve saldırılara rağmen Türkiye üreterek, katma değer oluşturarak büyüyor. Pandemi sürecini en iyi şekilde yöneten Türkiye, battık bittik lobilerine rağmen büyümeye devam ediyor. 2023’e çok daha güçlü gireceğiz.

DOLARLA UĞRAŞMIYORUZ

Dövizdeki artışın birçok sebebi var. Dünyadaki belirsizlikler, ABD seçimleri, pandemi, ülkeler arasındaki sıkıntılar. Hepsi dövizin yükselmesine neden oluyor. Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz, döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil. Faizi artırmanın da eksileri var, artıları var. Faiz yükselirse, üretim düşer istihdam azalır. Bizim buradaki amacımız ithalatı azaltmak, üretimi artırmak. İthalat uyuşturucu gibi, ilk kullandığında kendini iyi hissedersin ama bu seni yavaş yavaş öldürür. O nedenle bizim hedefimiz öncelikle ithalatı azaltmaktır. Dövizde yaşanan hareketliliğinin birkaç ay içinde bir dengeye oturmasını bekliyoruz.