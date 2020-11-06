Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii sektörü tarafından 2020 yılının Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen toplam ihracat açıklandı. Azerbaycan’a gerçekleştirilen ihracat dikkat çekti.

SavunmaSanayiST.com tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den edinilen bilgiye göre; Türk Savunma ve Havacılık Sanayii sektörü, Ekim ayı içerisinde bir önceki aya göre %11.6 artış ile 287 milyon 973 bin ABD Doları değerinde ihracat gerçekleştirdi. Ekim ayında gerçekleştirilen 287.9 milyon dolarlık ihracat ile birlikte sektör tarafından 1 Ocak – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplam ihracat, 1.8 milyar ABD Doları oldu.

Azerbaycan’dan rekor ihracat

27 Eylül 2020 tarihinde işgal altındaki Karabağ bölgesine yönelik bir askeri harekat başlatan Azerbaycan, 2020 yılının Eylül ayı boyunca Türkiye’den 77 milyon 167 bin ABD Doları değerinde rekor bir savunma tedariki gerçekleştirmişti. Azerbaycan’a yönelik savunma ihracatı, Ekim 2020’de yeni bir rekora imza attı. Edinilen bilgiye göre; Azerbaycan, 2020 yılının Ekim ayı boyunca Türkiye’den toplamda 101 milyon 209 bin ABD Doları değerinde savunma tedariki gerçekleştirdi. Azerbaycan tarafından 1 Ocak – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye’den yapılan toplam savunma tedariki, 224 milyon 235 bin ABD Doları oldu.

En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii sektörü tarafından 2020 yılının Ekim ayı içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke, şu şekilde oldu: