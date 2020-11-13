Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk teknoloji şirketi Vestel, Avrupa'daki elektrikli araçlara enerji sağlayacak şarj istasyonlarını temin etmek üzere dev bir anlaşmaya imza attı. Vestel, İspanyol enerji devi Iberdrola'nın EVC ihalesini kazanarak üretici ve tedarikçi olmaya hak kazandı. İddialı proje için seçilen Vestel, yüksek kaliteli ve iyi tasarlanmış EVC04 EV Şarj cihazlarını üretecek. Hâlihazırda tüm dünyaya EVC ihracatını sürdüren Vestel, bu proje ile ilk etapta Iberdrola'nın İngiltere, İtalya ve İspanya'da kuracağı elektrikli araj şarj noktaları için destek olacak. İlerleyen zamanda proje diğer ülkelere de yayılacak. Iberdrola bu proje kapsamında 150 milyar avroluk sürdürülebilir ulaşım planının bir parçası olarak altyapı oluşturmayı hedefliyor. Yüksek kriterlere göre dizayn ve test edilen, yanmaz gövdeye sahip, zorlu iklim şartlarına dayanıklı cihazların hızlı ve güvenli şarj sağladığı belirtiliyor. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, bir Türk şirketi olarak elektrikli araçların yaygınlaşmasında Iberdrola projesinde yer almaktan gurur duyduklarını söyledi.