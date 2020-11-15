Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün, “2020 içinde altı yeni adresle daha gerçekleştirdiğimiz satışlarımızla, kullanıcımız olan ülke sayısını 70'e yükseltmiş bulunmaktayız. ASELSAN, bütün iş akışı ve iletişimini pandemiden çok daha önce dijital platformlara taşımış olduğundan çalışmalarını sekteye uğratmadan kesintisiz yürütebildi. Yeni satışlarla birlikte rekor seviyede, 327 milyon dolar döviz tahsilatı sağlandı. Sene sonuna kadar da 90 milyon dolar ilave beklenmektedir. Bir önceki yıl yakaladığımız yurt dışı satış rekorumuzu, pandemiye rağmen bu yıl açık ara yeniden kırıyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Millîleştirme sonucu yurt dışından yurt içine döndürdüğümüz tutar üç yıllık projeksiyona göre 848 milyon lira, kazancımız ise 219 milyon lirayı buldu. Savunma Sanayii Başkanlığımızın sevk ve idaresinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.