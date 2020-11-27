Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Holding, şirketteki yüzde 60,28 oranındaki hissesinin yüzde 10’luk kısmını daha, 2021'in ilk yarsında Borsa İstanbul'da halka arz edecek. Böylece şirketin halka arz oranı yüzde 39'dan yüzde 49'a çıkacak. Satıştan elde edilecek kaynak, nakit sermaye artışı olarak kullanılacak. Holding CFO’su Barış Oran "Kapsamlı bir dönüşüm programını uygulamaya almıştık. Bunun meyvelerini toplamaya başladık. Nakit sermaye artışı ile Teknosa, gelecekteki büyüme fırsatlarına daha güçlü hazırlanacak. Bu halka arzda Sabancı'nın Teknosa’daki hisse oranı yüzde 50+1'in altına düşmeyecek” dedi. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da şu bilgileri verdi: Üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 büyüme yakaladık. 1,7 milyar TL’lik ciroya ve 62,5 milyon TL’lik net kâra ulaştık. İlk dokuz ise 15,9 milyon TL kârlılığa ve 3 milyar 674 milyon TL ciroya imza attık. E-ticarette yüzde 123 büyüme elde eden Teknosa, dokuz aylık online cirosunu da 705 milyon TL seviyesine çıkarak, geçen yıla göre yaklaşık 4 kat artırdı.