Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne 1,5 yıl önce katıldıklarını, bu kapsamda gerekli olan Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurduklarını ve yapılan denetimlerden başarılı bir şekilde geçerek Türkiye’de ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazanan ilk ihracatçı birlikleri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Ege İhracatçı Birlikleri Sıfır Atık Belgesi aldı
27.11.2020 - 03:30 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) “Sıfır Atık Belgesi” alan ilk ihracatçı birlikleri oldu.
Etiketler : ege ihracatçı birlikleri,
749255 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/749255.aspx
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