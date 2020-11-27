Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne 1,5 yıl önce katıldıklarını, bu kapsamda gerekli olan Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurduklarını ve yapılan denetimlerden başarılı bir şekilde geçerek Türkiye’de ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazanan ilk ihracatçı birlikleri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.