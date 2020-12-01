Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik

İstanbul

Pandemi sebebiyle sanal ortamda gerçekleştirilen etkinliğin özel menüsünü şef Carlo Bernardini hazırladı. Aktiviteye İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalya’nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, Genel Sekreter Fatih Ayçin, şef Carlo Bernardini ve üyeler katıldı. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, “İtalyan mutfağı Türkiye’de, Türk mutfağı da İtalya’da çok seviliyor. Eminim ki, kısa süre içerisinde Türk mutfağı da kendini daha iyi tanıtmayı başaracak" dedi. İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ise “Bu, aslında organize ettiğimiz ikinci yemek. Pandeminin ilk dalgasında Cerrahpaşa doktorları ve sağlık çalışanları için yine Carlo ile beraber bir yemek ikramı yapmıştık ve bunu hastaneye götürmüştük" diye konuştu. Gümrük Birliğinde yapılacak güncellemeyle gıda sektörünün daha da büyüyeceğini dile getiren Manzini, "Şu anda potansiyelin çok altındalar" dedi. İş dünyasının güven ve geleceği öngörmek istediğine işaret eden Manzini, bu anlamda yeni ekonomi yönetiminin önemli bir adım olduğunu, bundan sonraki adımlara bakacaklarını ifade etti. Covid-19 salgınının etkilerine de değinen Manzini, “Türkiye ve İtalya pandemi sürecinin başından bu yana ülkeler arası iş birliğine vurgu yaptı. Küresel felaketi geride bırakmak için global anlamda tek sesli bir duruş sergilememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.