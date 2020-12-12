Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiğ süt referans fiyatına bir yılı aşkın bir süredir hiç bir artış yapılmayarak 2,30 TL olarak uygulanıyordu. Üreticiler artan yem maliyetlerine karşılık sadece 50 kuruşluk bir artış yapılmasına tepki gösterdi. Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) çiğ süt referans fiyatının 3,66 TL olmasını istemişti. TÜSEDAD açıklamasında “Ulusal Süt Konseyinin 2020 yılı kasım ayında yayınladığı çizelgede 19 protein süt yemi fiyatı 2,49 TL/Kg olarak görülmektedir. Kasım 2019’da uygulanan 1,47 süt/yem paritesinin aynı şekilde uygulanmasını ve buna göre 15 Aralık 2020’den geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye fiyatının 3,66 TL/Lt olarak açıklanmasını bekliyoruz” denilmişti. Diğer yandan çiğ süt prim desteği, ekim, kasım ve aralık aylarında 30 kuruş olarak uygulanacak.