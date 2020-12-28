Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Ovası’nda hasadına başlanan lahanaların bu yıl oldukça kaliteli olduğu belirtildi. Köşk Ovaköylü üreticilerden Selahattin Biçer, fiyat ve rekolte ve kalitenin oldukça iyi olduğunu ancak kuraklıktan dolayı gelecek yıl endişeli olduklarını söyledi. Geçen yıl tanesi 1.5-2 TL’ye satılan lahananın bu yıl 4-5 TL’ye satıldığını belirten Selahattin Biçer, “Geçen yıl fiyatlar ucuz olduğu için bu yıl çok az sayıda çiftçi lahana üretimi yapmış. Ürün az olunca fiyatlar da otomatik olarak yükseldi. Geçen yıl emeğimizin karşılığını alamadık ama bu yıl ziyadesi ile alacak gibi görünüyoruz” diyerek lahananın bu yıl üreticisini memnun ettiğini söyledi.

Üreticinin en büyük sorunun kuraklık olduğunu belirten Selahattin Biçer, “Bu yıl kış sezonuna yaklaşırken kanallardaki sular kesildi. Sulamayı pompa ile taptık. Allah muhafaza yağış olmaz ve yeraltı suları da çekilirse önümüzdeki yıl üretim diye bir şey olmaz” diye konuştu.

"Sindirim sistemine yardımcı olur ve kilo vermeyi kolaylaştırır"

Lahananın çok besleyici ve faydalı bir sebze olduğunu da belirten Selahattin Biçer, “Güçlü bir antioksidan olan lahana iltihap önler, kalp hastalıkları, karaciğer yağlanmasına kaşı koruyucudur. İçerdiği yüksek miktarda A, C ve K vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve kansere karşı korur. Potasyum bakımından zengin bir sebze olduğu için kan basıncını dengede tutar. Lahana iyi bir lif kaynağıdır, bu nedenle sindirim sistemine yardımcı olur ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Bitki sterolleri denen kolesterol düşürücü özelliğe sahiptir ve kötü kolestrolü önler. Alkali bir sebze olan lahana B6 vitamini ve folat açısından zengindir. Vücuttaki toksik maddelerin atılımına katkı yapar. Lahana, kavurmasından turşusuna pek çok şekilde tüketilebilir. Ayrıca lahana suyu, ses kısıklığına ve kansızlığa iyi gelir” diye konuştu.