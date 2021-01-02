Son değerlendirmelere göre döviz kurları 2020 yılını düşüşle kapattı. Bugün ise dolar/TL kurunda düşüş eğilimi sürmekle birlikte 7.43 seviyesi önemini koruyor. Bu seviyenin altında kalınması durumunda sonraki destek noktaları 7.30-7.25 seviyelerinde bulunuyor. Olası tepki alımlarında ilk dirençler ise 7.60-7.67 ve 7.80 seviyelerinde. Tepki çıkışının güç kazanması için 7.80 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Ancak henüz bu güç oluşmuş görülmüyor. Destek seviyelerinde tepki alım denemeleri görülse de satış baskısı korunuyor. Çok olağanüstü bir haber gelmediği sürece Dolar/TL kurundaki yükselişlerin sınırlı kalmasını bekleniyor.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum (2 Ocak 2021 güncel dolar ve euro)
02.01.2021 - 09:12 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir süre daha düşüş eğilimine olacağı düşünülen dolar kuru bugün 7,43 lira seviyesinin altında yer almaya devam ediyor. Aynı dakikalarda euro ise 9,07 liradan işlem görüyor. Piyasaların kapalı olmasından dolayı yatay seyir göstereceği düşünülen döviz kurları hafta başı nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
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756986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/756986.aspx
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