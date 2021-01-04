Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anlaşmaya ilişkin tüm teknik detaylar incelendikten sonra tam bir değerlendirme yapılabileceğine dikkat çeken OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün “Brexit, otomotiv sanayisi açısından yıkıcı etkiler doğurabilecek bir süreçti. Konuyu yıllardır takip ediyor, üzerine kapsamlı raporlar hazırlatıyor ve sürekli görüşmeler gerçekleştiriyorduk. Çünkü Birleşik Krallık, Türkiye otomotiv sektörünün ana ticaret ortaklarından birisi ve ülke ekonomisi için yüksek önem arz etmekte. Tek başına otomotiv ticareti Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin yüzde 16’sını oluşturuyor. Aksi takdirde 4 bin kişilik istihdam kaybı yaşanabilirdi” ifadelerini kullandı.