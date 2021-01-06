Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında yer alan turizmde, aşıyla toparlanma umutları arttı. Tanıtım çalışmalarına hız verilirken, fuarlar da yeni dönemin şartlarına uygun olarak hazırlanıyor. Bu kapsamda bu yıl salgın tedbirleri nedeniyle 25-27 Şubat'ta online düzenlenecek ‘14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’ Türkiye’de turizm sektörünün ilk sanal fuarı olacak. Fuarın tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde pastanın küçüldüğüne işaret ederek “Bu pastadan pay kapmak için yarışanların çok daha agresif olacağı yeni bir dönem bizi bekliyor” dedi. Türkiye'nin salgınla mücadeledeki önlemlerini fuarlarda dünyaya duyurabileceğini vurgulayan Bağlıkaya “Pandemide tüketici trendleri ve beklentileri de değişti. Hijyen ve güvenlik, tercihlerde birinci sıraya yerleşti. Küçük otellere olan ilgi, ev ve villa turizmine, yat turizmine, kültür, doğa ve macera turizmine olan talep arttı” diye konuştu.

SEKTÖR AŞI BEKLİYOR

Turizm için aşılanma konusunun önemli bir kriter olduğunu kaydeden Bağlıkaya, şöyle konuştu: Ülkeler turizmde alınmış tedbirlere bakıyorlar. Bundan sonra aşılanma sayılarına bakacaklar. Turizm sektöründe çalışanların, acil aşılanması gerekenlerden sonra ilk aşılanması gereken grup olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığına müracaat ederek bu konuyla ilgili bir organizasyonun parçası olabileceğimizi ve devlete yük olmadan aşılama sürecini yönetmenin 2021 yılındaki başarıyla doğru orantılı olduğunu izah ettik. Hangi ülkeden dönüldüğünde karantinaya girilmeyecekse turist o ülkeye seyahat edecek. Ülkemiz karantina alınacak ülkeler listesine girerse turizmdeki hedeflerimizi yakalama şansımız kalmaz.

BİR AN ÖNCE BAŞLAMALI

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır da turizmin geleceğinin aşı çalışmalarına bağlı olduğunu belirterek, aşılamanın Türkiye’de de bir an önce başlaması gerektiğini kaydetti. Geçen yıl 13 milyon misafir ağırladıklarını ifade eden Çorabatır “11 milyar dolar gelir elde ettik” dedi. Çorabatır, bu yılki hedefin 25-30 milyon kişi olduğuna işaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmirli yazılımcıların geliştirdiği dijital altyapıyla kentteki fuarları sanal ortama taşıdıklarını söyledi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de 56 alt sektörü etkileyen turizmde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade etti.