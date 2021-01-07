Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bağışıklık sistemini güçlendirdiği için sarımsağa ilgiyi artırdı. Kastamonu’da geçtiğimiz senelerde yaşanan sel yüzünden önceki yıl kilogram fiyatı 100 liraya kadar yükselen yerli sarımsak şimdilerde 50-60 liraya alıcı buluyor. Çin’den ithal edilen beyaz sarımsağın kilosu ise 30-35 civarında seyrediyor.

Üreticiler ucuz olduğu için tercih edilen Çin sarımağının yerli sarımsağın yerini tutmayacağını söylüyor. Eşiyle Eskişehir’de yıllardır sarımsak satan Sevil Yalçın, yerli ürünlerin tercih edilmesi önerdi.

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Çin sarımsağı ile yerli sarımsak arasındaki farkları anlatan Yalçın, şunları söyledi:

"Sarımsaklar alırken ilk önce dış görünüşüne bakılmalı. Çin sarımsakları büyük olur. Rengi süt beyazdır, aroması yoktur. Dolaba koyduğunuz zaman durduğu yerde büyür. İlk aldığınızda görünüşü güzel olsa da çok hızlı küçülür. Kalıcı olarak bir şeylere katarsanız hem sarımsak bozulur hem de içindeki diğer malzemeyi bozar. Mesela turşuda olduğu gibi. Turşuyu mor renge dönüştürür ve kısa sürede bozulmasına neden olur.

Kastamonu sarımsağı bundan çok farklıdır. Yerli sarımsağın içi mor olur. Dışı krem rengi ve kök kısmı kahverengidir Aroması çok kuvvetli ve kalıcıdır. Yediğiniz yemeğin içinde kendi tadını hissettirir. Çok uzun süre bekleyebilir.”

“Aşı geldi diye yerli sarımsağın fiyatı düşmez”

Sevil Yalçın, Türkiye’de koronavirüs aşısının gelmesinden sonra sarımsak fiyatında bir düşüş olduğu belirterek Çin sarımsağını ucuz fiyatta yerli ürün diye satanları hakkında da konuştu. Yalçın, “Aşı geldi diye sarımsak fiyatı düşmedi. Daha doğrusu Kastamonu sarımsağın fiyatı düşmedi. Koronavirüsün aşısının Türkiye’ye geldikten sonra sarımsağın fiyatı düştüğü söyleniyorlar. Ancak bu sadece Çin sarımsağı için geçeli olabilecek bir durumdur. Yerli sarımsakların fiyatı 2019 ve 2020 yılın başında kilosu 100 liraya kadar çıkmıştı. Bunun sebebi de Kastamonu’da sel yaşanmasıdır. Daha sonra fiyatlar 60-50 lira arasında gidip geldi. Son 6 aydır da 50 liraya satıyoruz. Zaten bu kışın satacağımız sarımsakları aşı gelmeden önce aldık. Dolaysıyla şimdi fiyatta bir düşüş olması söz konusu olamaz. Koronavirüs aşısından dolayı yerli sarımsağın fiyatı düştüğü söylenmesi doğru değildir yani. Ha, aşı geldikten sonra Çin sarımsağın fiyatı biraz düşmüş olabilir. Çünkü onlar kalitesiz, tatsız ve aromasızdır. Piyasaya gelişi 10 liraya ise normal satışı da 20-25 liradır. Ancak Çin sarımsağını seçerek 35-40 liraya kadar satanları var. İşte ‘aşı geldi diye fiyat düştü’ diyorlar. Vatandaşlar bunu inanmasın. Böylelikle yerli diye Çin ürünü de almasın. Çünkü onların 5 tanesi, yerli Kastamonu sarımsağın 1’ine eşit olmaz.” diye konuştu.

5 Çin sarımsağı 1 yerliyi tutmaz

Sevil Yalçın, koronavirüs sürecinde sarımsak fiyatında yaşanan yükseliş sebebiyle vatandaşların çoğu ucuz bulduğu Çin sarımsağa yöneldiği ancak daha sonra Çin sarımsağın kalitesiz olduğu anlayınca yine yerlileri tercih ettiği ifade etti. Yalçın, bu konuda, “Virüs çıktıktan sonra vatandaşlar bizden daha çok marketlerdeki beyaz Çin ürünlerini tercih ettiler. Kastamonu sarımsağı diye satılıyor. Markette de zaten çoğunlukla Çin ürünü satılıyorlar. Daha sonra onları kullanılınca turşular bozuldu, kısa sürede çürüdü. Dolaysıyla vatandaşlar dolandırıldığı hissedip yine bize geri döndüler. Çünkü dediğim gibi Çin sarımsağın 5 tanesi yerlisinin 1 tanesine eşit olmaz. Ama şöyle bir şey var; vatandaş eskiden bir kilo alırdı, ama şimdi bir demet alıyor. Elinde ne kadar para varsa o kadar alıyor. Ama her zaman onların ilk tercihi Kastamonu sarımsağı oluyor” şeklinde konuştu.