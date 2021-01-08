Kış aylarının da etkisi ile zamanını daha fazla evde geçirmeye başlayan tüketiciler, fiyatlardaki düşüşün devamı yönündeki beklentileri sebebiyle, araç alma konusunda acele etmiyor. arabam.com verilerine göre ilanlarda da yüzde 15’lik artış var. Bu arz fazlası da fiyatların düşeceğine dair beklentiyi artırıyor.
‘İkinci el’de fiyatlar biraz daha düşebilir
08.01.2021 - 03:08 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 03:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçen yılın ilk yarısından itibaren ikinci el araç piyasası rekor kırmış, fiyatlar yükselmişti. Ancak kasım ayında pandemi sebebiyle hayatımıza tekrar giriş yapan sokağa çıkma kısıtlamaları, ekonomik belirsizlik, aşı çalışmaları ve kredi faiz oranlarındaki artış; ikinci el araç fiyatlarında yüzde 10-15 civarı gerilemeye sebep oldu.
Etiketler : ikinci el oto,ikinci el araba,
758337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/758337.aspx
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