Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış aylarının da etkisi ile zamanını daha fazla evde geçirmeye başlayan tüketiciler, fiyatlardaki düşüşün devamı yönündeki beklentileri sebebiyle, araç alma konusunda acele etmiyor. arabam.com verilerine göre ilanlarda da yüzde 15’lik artış var. Bu arz fazlası da fiyatların düşeceğine dair beklentiyi artırıyor.