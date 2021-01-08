Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emmy Ödülü sahibi "The Dr. Oz Show" adlı sağlık talk şovuyla ABD'de milyonların tanıdığı Dr. Mehmet Öz, THY'nin yeni uygulaması 'Dr. Öz ile TK Extra Care' için kamera karşısına geçti. 4 dakikalık videoda Öz, koronavirüs önlemleri kapsamında yolcuların seyahatlerde yapması gerekenleri ve THY'nin uçaklarda aldığı hijyen tedbirlerini ele aldı.

Konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uçuş güvenliğinizi her şeyden fazla önemsiyoruz. Bu nedenle, standartların ötesine geçiyor ve yolculuğunuzun her anı için yüksek standartlara sahip bir koruma protokolü olan Dr. Öz ile TK Extra Care uygulamamızı sunuyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir uçuş deneyiminin sizi beklediği koruma protokolümüz beş adımdan oluşuyor; uçuş öncesi, havalimanı, uçağa biniş, uçak içi ve uçaktan iniş. TK Extra Care ile yolculuğunuzun her adımında sağlığınız yüksek standartlarla korunuyor. Aldığımız tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Diğer sorularınız için hijyen uzmanlarımıza danışabilir, yeni uçuş kriterlerimiz doğrultusunda Türk Hava Yolları ile güvenle uçabilirsiniz" dedi.