Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2019 yılında 2 milyon 779 bin 355 ton ürün getirilirken, 2020 yılında bu miktar 2 milyon 619 bin 937 tona düştü. Bunun 1 milyon 85 bin 974 tonu meyve, 1 milyon 533 bin 963 tonu de sebze oldu. Tonaj bazında en çok getirilen meyveler karpuz, portakal, elma, mandalina ve limon, en çok getirilen sebzeler ise domates, patates, salatalık, biber ve kuru soğan olarak sıralandı.