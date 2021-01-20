Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobil teslimat uygulaması Getir, geçtiğimiz yıl aldığı 38 milyon dolarlık yatırımın ardından ikinci yatırım turunda 128 milyon dolar alarak değerini 850 milyon dolara yükseltmeyi başardı. Silikon Vadisi’nin önde gelen yatırımcılarından Michael Moritz, birinci turda Getir’e yaptığı yatırımı ikinci turda da devam ettirerek Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte turun liderliğini yaptı. Mevcut yerli yatırımcılardan Revo da bu turda yer aldı. Bunun yanı sıra yurt dışından, New York merkezli Tiger Global ve Silikon Vadisi’nden Goodwater Capital, Türkiye’den Fiba ile Esas Holding de Getir’in yeni yatırımcıları arasında yer aldı. Yatırım turunun beklentilerin üzerinde talep gördüğünü belirten Getir Kurucusu Nazım Salur “Getir’i 2015 yılında dünyada bir ilki gerçekleştirerek kurduk ve yeni bir pazar oluşturduk. Bugün Türkiye’nin 18 şehrinde 1.500 ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılara ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra, GetirYemek, GetirBüyük ve GetirSu ile hizmet çeşitliliğimizi artırdık. 128 milyon dolar yatırım aldığımız bu turda, mevcut yatırımcılarımız Getir’in potansiyeline inanarak ek yatırım yaptı ve yeni yatırımcılar aramıza katıldı. Sadece 5,5 yılda yaklaşık 850 milyon dolar değerlemeye ulaştık” dedi.

Getir çalışanlarının talepleri üzerine, bu yatırım turunda çalışanlara yatırımcı olma imkânı sunuldu. 250’den fazla Getir çalışanı da, kendi birikimleriyle Getir’e ortak oldu.