Dolar/TL 7,41 bandında hareket ediyor.

Merkez Bankası'nın yılın ilk toplantısında faizi yüzde 17'de bırakması sonrasında dün 7,35'in altına kadar gerileyen dolar 7,41 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL de 9,03 civarında seyrediyor.