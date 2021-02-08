Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok bölgede tarım arazilerinin 'mesken' yapılması amacıyla satışa sunulduğunu aktaran Ali Yüksel, "Emlak sitelerinin en fazla ilgi çeken bu ilanları; 'konteyner koymaya uygun', 'yazlık yapmaya uygun' şeklinde başlıklarla yayınlamakta. Hâlbuki tarım arazilerinde sadece tarım yapılabileceği, bölünme şartlarının zor olduğu, bölünen arazilerde ise villa yapılamayacağı yasal bir gerçektir" ifadelerini kullandı. Son bir yılda yasaya aykırı olmasına rağmen 200-300 bin aralığında arazinin bu amaçlarla el değiştirdiğini düşündüklerini söyleyen Ali Yüksel şöyle devam etti: Salgın ve deprem gibi nedenlerle tarlalarda izinsiz ve çarpık yapılaşma arttı. Tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına aracılık edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, 100 günden 1.000 güne kadar adli para cezası veriliyor. Türkiye, tarımsal gecekondu sorunuyla baş başa kalmaması için harekete geçmeli.