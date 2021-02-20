Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelgede 'Hasar gerçekleştikten sonra onarımı veya tedariki mümkün bir kıymetin tazminat alacaklısı tarafından hizmet sağlayıcısına başvurulması durumunda, tazminat alacaklısı tarafından sigorta şirketine hitaben yazılan ve ödeme işleminin doğrudan hizmet sağlayıcısına yapılmasına dair yazılı talebin sigorta şirketine iletilmesi üzerine sigorta şirketi, hizmet bedelini doğrudan hizmet sağlayıcısına öder" ifadelerine yer verildi. Böylelikle sigortada mağduriyetin de önüne geçilecek.