Genelgede 'Hasar gerçekleştikten sonra onarımı veya tedariki mümkün bir kıymetin tazminat alacaklısı tarafından hizmet sağlayıcısına başvurulması durumunda, tazminat alacaklısı tarafından sigorta şirketine hitaben yazılan ve ödeme işleminin doğrudan hizmet sağlayıcısına yapılmasına dair yazılı talebin sigorta şirketine iletilmesi üzerine sigorta şirketi, hizmet bedelini doğrudan hizmet sağlayıcısına öder" ifadelerine yer verildi. Böylelikle sigortada mağduriyetin de önüne geçilecek.
Hasar sigortası ödemeleri tamircinin hesabına yatacak
20.02.2021 - 03:20 | Son Güncelleme: 20.02.2021 - 03:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Araç sigorta ödemelerinde yeni dönem başlıyor. Yayınlanan ek genelgeye göre sigorta şirketleri hasar durumunda sigorta bedelini artık araç sahibine değil araba tamircilerine verecek.
Etiketler : hasar sigortası,araba tamiri,kasko,
768995 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/768995.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER