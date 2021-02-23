Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Şubat 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 654,54 lira, satış fiyatı 670,94 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 408,70 lira, satış fiyatı 409,18 liradan işlem görüyor.