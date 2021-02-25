Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini paylaştı. Buna göre, Ekonomik Güven Endeksi Ocak ayında 96,2 iken, Şubat ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 95,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 108,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında azalarak 100,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 83,1 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 84,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 108,9 değerini aldı.