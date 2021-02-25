Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 1 Mart'ta ''Kademeli normalleşme İstanbul'dan başlasın'' önerisinde bulundu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 Mart'tan itibaren kriterleri yerine getiren illerimizde beklentileri karşılayan adımlar atılacaktır" açıklamasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Avdagiç, kademeli normalleşme adımlarının 15 milyon nüfusa sahip olan ve ülkemiz Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 31'ini oluşturan İstanbul ekonomisi için ayrıca önemli olduğunu vurguladı.

Avdagiç, hizmetler sektöründe ‘servis taşımacılığı, turizm-otelcilik, sağlık hizmetleri ve tıbbi malzemeler, fuarcılık, kültür-sanat, spor faaliyetleri, yeme-içme' gibi kısıtlamalar sebebiyle kapalı olan birçok alt sektörün yer aldığını hatırlattı. Avdagiç, koronavirüs sebebiyle hizmetler sektörünün nasıl toparlanacağının hâlâ temel risk kaynaklarından biri olduğu bu dönemde normalleşme adımlarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

“Kademeli normalleşmeyi İstanbul için özelleştirmek, ülkemiz ekonomisine kazanç sağlayacaktır”

Şekib Avdagiç, “İstanbul'da pandemi önlemlerinin dönüşlerini almak zamana yayılsa bile, Kovid tedbirlerini tam şekilde alarak, kademeli normalleşmeyi İstanbul için özelleştirmek, ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: “Hükümetimizin özellikle hizmetler sektöründeki gibi ‘alandaki şirketleri' ayakta tutmak için verdiği tüm desteklere teşekkür ediyoruz. Öte yandan inancımız o ki, istihdam kaynağı olan bu işletmelerimize en büyük teşvik, bu işyerlerimizin kontrollü bir süreç altında faaliyete yeniden geçmelerini sağlamak olacak. 1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşme, hem maddi açıdan hem de sektörlerimizi motive etmesi açısından 2021'in geri kalan aylarındaki gidişatı da olumlu etkileyecektir. Kademeli normalleşmenin, sağlık tedbirleri de ihmal edilmeden İstanbul'dan başlaması pandemi hasarının telafisi için ülkemize kazanç olur”.

Avdagiç, sıkıntıda olan sektörlerle ilgili ilave tedbirler alınması beklentilerini de belirtti. Avdagiç, “Kapalı durumdaki üyelerimizin yanı sıra kapalı gibi olan, iş yapamayan işletmelerimiz de var. Oteller, turizm acenteleri, şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar, okullar, okul kantinleri gibi birçok firmamıza da destek ve teşviklerin devam etmesi büyük önem taşıyor. Dün Halkbank ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan anlaşma ile seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar nakit işletme kredisi sunulmasını da memnuniyetle karşılıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bu sektörlerde özellikle kısa çalışma desteğinin yıl boyunca sürdürülmesinin toparlanmaya ivme kazandıracağını belirten Avdagiç, “Bunun yanında, İstanbul'daki fiyat düzeyi de göz önüne alınarak kira desteğinin hem miktarının hem de kapsamının artırılması, firmalarımızın yeni normale uyum kabiliyetini yükseltecektir” dedi.