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Türk psikolojik gerilim filmi "Cadı" 26 Nisan'da vizyona girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk psikolojik gerilim filmi &quot;Cadı&quot; 26 Nisan&#039;da vizyona girdi

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Merakla beklenen Türk yapım Cadı filmi 26 Nisan (bugün) vizyona girdi. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı eserinden uyarlanan, Erman Bostan'ın yazıp yönettiği psikolojik gerilim filmi Cadı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Cadı filmi ne zaman vizyona girdi, girdi mi? Cadı filmi konusu ne?

Türk yapımı Cadı filmi oyuncuları merak konusu oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş günlerinde geçen Cadı filmi heyecanla bekleniyordu. 

TÜRK PSİKOLOJİK GERİLİM FİLMİ CADI VİZYONDA

Cadı filmi gerilimli ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatacak. Film, 26 Nisan'da A90 Pictures dağıtımıyla sinemalarda gösterime girdi. 

Ercüment Orkut, Cem Tuncer ve Sabina Khujaeva imzalı müzikleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Cadı filminde Furkan Andıç Naşit Nefi Efendi rolünde Buse Meral ise Fikriye rolünde başrolleri paylaşıyor. 

Cadı filminde ayrıca Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Nur Sürer rol aldı. 

CADI FİLMİNİN KONUSU NE?

Cadı filmi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş günlerinde geçiyor.

Filmde, genç bir dul olan Fikriye'nin zorla Naşit Nefi Efendi ile evlendirilmesinin ardından, yaşadığı köşk hakkındaki Cadı söylentilerinin gizemi çözülecek. 

Psikolojik gerilim türündeki filmin senaryo ve yönetmenliğini Erman Bostan yaptı. Filmin süresi ise 120 dakika.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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