Bizim Köyün Şarkısı filmi Muğla Yeşilyurt’ta çekildi

Survivor nerede çekiliyor 2024? Survivor çekimleri nerede hangi adada yapılıyor, Dominik’te mi Panama’da mı?

Survivor nerede çekiliyor 2024? Survivor çekimleri nerede hangi adada yapılıyor, Dominik’te mi Panama’da mı?

Türk sinemasının son dönemdeki sevilen yapımlarından biri olan "Bizim Köyün Şarkısı" filmi, izleyicilere kahkahalarla dolu bir macerayı sunuyor. Yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği ve Tuğçe Soysop'un yönettiği bu komedi filmi, Muğla'nın Yeşilyurt köyünde çekilmiştir ve doğal atmosferiyle dikkat çekmektedir. Film ile ilgili merak edilen detaylar şöyle...

"Bizim Köyün Şarkısı"nın başrollerinde Güneş Sayın, Tansel Öngel ve çocuk oyuncular Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Dora Dalgıç ve Eda Döğer gibi yetenekler bulunmaktadır. İstanbul'dan köye taşınan bir genç olan Çınar'ın hayatını ve ailesiyle yaşadığı komik maceraları konu alan film, izleyicilere unutulmaz bir seyir deneyimi sunmayı hedefliyor. Film nerede çekildi gibi birçok konuda detaylar şöyle...

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI NEREDE ÇEKİLDİ?

2018 yapımı olan "Bizim Köyün Şarkısı" filmi, BKM Film'in yapımcılığını üstlendiği ve Tuğçe Soysop'un yönettiği bir Türk komedi filmidir. Güneş Sayın, Tansel Öngel gibi deneyimli oyuncuların yanı sıra Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Dora Dalgıç ve Eda Döğer gibi yetenekli çocuk oyuncular da başrollerde yer almaktadır.

Filmin çekimleri Muğla'nın Yeşilyurt köyünde gerçekleştirilmiştir. Muğla'nın doğal güzellikleriyle bezeli bu köy, filmin atmosferine ayrı bir renk katmıştır.

Hikaye, İstanbul'da yaşayan Çınar'ın müzik yarışmasına katılma hayaliyle başlar ancak babasının köye geri dönme kararıyla planları altüst olur. Çınar ve ultra zeki kız kardeşi Zeynep, köydeki yeni hayata uyum sağlamaya çalışırken komik ve eğlenceli maceralara atılırlar. Şehirden uzakta edindikleri dostluklar, onlara gerçek değerlerin ne olduğunu gösterecektir.