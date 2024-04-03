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Sandık Kokusu Cennet Sitesi çekimleri İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çekmeköy'de gerçekleşiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sandık Kokusu Cennet Sitesi çekimleri İstanbul&#039;un Beykoz ilçesine bağlı Çekmeköy&#039;de gerçekleşiyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sandık Kokusu dizisinin çekildiği Cennet Sitesi nerede, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Sandık Kokusu dizisinin çekim yeri merak konusu oldu. Sandık Kokusu'ndaki site nerede çekiliyor? Cennet Sitesi hangi semtte? İşte detaylar...

Çekimleri Adana'da başlayan Sandık Kokusu dizisi İstanbul sahnelerine geçti.  SHOW TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu çarşamba günleri izleyenleri ekrana kilitliyor. Cennet Sitesi'ni merak eden birçok dizi tutkunu arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Sandık Kokusu'ndaki site nerede çekiliyor? Cennet Sitesi hangi semtte? 

SANDIK KOKUSU CENNET SİTESİ NEREDE?

Cennet Sitesi, “Sandık Kokusu” dizisinde hayali bir mekan olarak tasarlanmıştır.  Dizinin çekimleri, İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Çekmeköy’de gerçekleşiyor. Dizinin çekimleri, Adana’nın Merkez Park ve Ulu Cami gibi önemli mekanlarında başladı. İstanbul çekimleri ise Beşiktaş ve Galata gibi tarihi semtlerde devam ediyor. 

SANDIK KOKUSU HANGİ GÜN?

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu "Sandık Kokusu" çarşamba günleri Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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