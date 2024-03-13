Sandık Kokusu'nun Hande karakterini Ece İrtem oynuyor

Show Tv ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Sandık Kokusu'nda yer alan Hande karakterini kimin oynadığı araştırılıyor. Dizinin seyircileri Hande kim, gerçek adı nedir sorularını araştırıyor. Özge Özpirinççi'nin başrolünde oynadığı Sandık Kokusu'na dair bilgiler...

Demet Akbağ, Metin Akdüler gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu sevilerek takip edilirken Hande karakterini kimin oynadığı da merak konusu oldu. Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Sandık Kokusu'nun oyuncuları...

SANDIK KOKUSU HANDE KİM?

SHOW Tv'nin dizisi olan Sandık Kokusu'nda yer alan Hande karakterini Ece İrtem oynuyor.

ECE İRTEM KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen İrtem, Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden mezun oldu. 2014 ile 2015 yıllarında Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.

SANDIK KOKUSU OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan isimler:

Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Kayhan Açıkgöz, Mina Akdin, İnci Şen, Nalan Yavuz, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak

SANDIK KOKUSU HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Demet Akbağ ve Özge Özpirinççi'nin rol aldığı Sandık Kokusu dizisi Show TV ekranlarda yayınlanıyor.