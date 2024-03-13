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Sandık Kokusu Atilla'nın babası Hasan kimdir? Uğur Yücel hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sandık Kokusu Atilla&#039;nın babası Hasan kimdir? Uğur Yücel hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sandık Kokusu Atilla’nın babası Hasan’ı Uğur Yücel oynuyor. Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimlerin olduğu Sandık Kokusu dizisinin 13. bölümünde Atilla’nın babası Hasan hikayeye dahil oldu. Hasan karakterini canlandırmak üzere diziye giren Uğur Yücel’in hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Sandık Kokusu Atilla’nın babası Hasan’ı Uğur Yücel oynuyor. Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimlerin olduğu Sandık Kokusu dizisinin 13. bölümünde Atilla’nın babası Hasan hikayeye dahil oldu. Hasan karakterini canlandırmak üzere diziye giren Uğur Yücel’in hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

SANDIK KOKUSU ATİLLA’NIN BABASI HASAN KİMDİR?

Sandık Kokusu dizisinde Metin Akdülger’in oynadığı Atilla karakterinin babası Hasan’ı Uğur Yücel oynuyor. Sandık Kokusu Atilla'nın babası Hasan kimdir? Uğur Yücel hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler - 1. Resim

UĞUR YÜCEL KİMDİR?

Oyuncu, senarist ve yönetmen Uğur Yücel, 26 Mayıs 1957 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamlayan Yücel, 1975-84 yılları arasında Kenter Tiyatrosu olmak üzere Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Şan Müzikholü’nde çeşitli rollerde yer aldı. Karanlıkta Koşanlar, Hırsız Polis, Canım Ailem gibi televizyon dizilerinde oynadı. Uğur Yücel, Alican Yücel takma adıyla Karanlıkta Koşanlar ve Alacakaranlık dizilerinin senaryolarının bazı kısımlarını yazdı. 1987 Muhsin Bey filmiyle 24. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 1989 yılı Arabesk filmiyle 22. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde  En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 2004 yılında Yazı Tura filmiyle ilk yönetmenlik tecrübesi yaşayan Yücel, Antalya Film Festivalinde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 11 ödül kazandı. 

UĞUR YÜCEL KAÇ YAŞINDA?

1957 doğumlu Uğur Yücel, 67 yaşındadır.

UĞUR YÜCEL FİLMLERİ

1985    Aşık Oldum        

1986    Teyzem

1986    Milyarder    

1987    Selamsız Bandosu        

1987    Muhsin Bey        

1988    Arabesk        

1996    Eşkıya

1998    Gemide    

1999    Laleli'de Bir Azize    

2000    Balalayka    

2004    Yazı Tura

2006    Hayatımın Kadınısın        

2009    New York, I Love You        

2009    Aşka Ruhunu Kat    

2010    Ejder Kapanı    

2013    Benim Dünyam

2014    Soğuk

2015    Yaktın Beni    

2015    Kötü Kedi Şerafettin

2019    Cinayet Süsü        

2023    Çok Aşk        

2023    Dünya Malı - 1            

2024    Sadık Ahmet    Sandık Kokusu Atilla'nın babası Hasan kimdir? Uğur Yücel hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler - 2. Resim

UĞUR YÜCEL OYNADIĞI DİZİLER

1994  Aziz Ahmet

2001  Karanlıkta Koşanlar

2003-2005  Alacakaranlık

2005-2007 Hırsız Polis

2008-2010 Canım Ailem

2013-2015 Aramızda Kalsın

2016  Familya 

2017  İçerde

2018  Nefes Nefese

2018  Muhteşem İkili

2019  Yüzleşme

2020 Kırmızı Oda 

2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2022 Uysallar

2022 Hakim

2023 Son Gün

2024-devam ediyor Sandık Kokusu 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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