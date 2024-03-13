Sandık Kokusu Atilla'nın babası Hasan kimdir? Uğur Yücel hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler

Sandık Kokusu Atilla’nın babası Hasan’ı Uğur Yücel oynuyor. Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimlerin olduğu Sandık Kokusu dizisinin 13. bölümünde Atilla’nın babası Hasan hikayeye dahil oldu. Hasan karakterini canlandırmak üzere diziye giren Uğur Yücel’in hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Sandık Kokusu Atilla’nın babası Hasan’ı Uğur Yücel oynuyor. Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimlerin olduğu Sandık Kokusu dizisinin 13. bölümünde Atilla’nın babası Hasan hikayeye dahil oldu. Hasan karakterini canlandırmak üzere diziye giren Uğur Yücel’in hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

SANDIK KOKUSU ATİLLA’NIN BABASI HASAN KİMDİR?

Sandık Kokusu dizisinde Metin Akdülger’in oynadığı Atilla karakterinin babası Hasan’ı Uğur Yücel oynuyor.

UĞUR YÜCEL KİMDİR?

Oyuncu, senarist ve yönetmen Uğur Yücel, 26 Mayıs 1957 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamlayan Yücel, 1975-84 yılları arasında Kenter Tiyatrosu olmak üzere Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Şan Müzikholü’nde çeşitli rollerde yer aldı. Karanlıkta Koşanlar, Hırsız Polis, Canım Ailem gibi televizyon dizilerinde oynadı. Uğur Yücel, Alican Yücel takma adıyla Karanlıkta Koşanlar ve Alacakaranlık dizilerinin senaryolarının bazı kısımlarını yazdı. 1987 Muhsin Bey filmiyle 24. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 1989 yılı Arabesk filmiyle 22. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 2004 yılında Yazı Tura filmiyle ilk yönetmenlik tecrübesi yaşayan Yücel, Antalya Film Festivalinde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 11 ödül kazandı.

UĞUR YÜCEL KAÇ YAŞINDA?

1957 doğumlu Uğur Yücel, 67 yaşındadır.

UĞUR YÜCEL FİLMLERİ

1985 Aşık Oldum

1986 Teyzem

1986 Milyarder

1987 Selamsız Bandosu

1987 Muhsin Bey

1988 Arabesk

1996 Eşkıya

1998 Gemide

1999 Laleli'de Bir Azize

2000 Balalayka

2004 Yazı Tura

2006 Hayatımın Kadınısın

2009 New York, I Love You

2009 Aşka Ruhunu Kat

2010 Ejder Kapanı

2013 Benim Dünyam

2014 Soğuk

2015 Yaktın Beni

2015 Kötü Kedi Şerafettin

2019 Cinayet Süsü

2023 Çok Aşk

2023 Dünya Malı - 1

2024 Sadık Ahmet

UĞUR YÜCEL OYNADIĞI DİZİLER

1994 Aziz Ahmet

2001 Karanlıkta Koşanlar

2003-2005 Alacakaranlık

2005-2007 Hırsız Polis

2008-2010 Canım Ailem

2013-2015 Aramızda Kalsın

2016 Familya

2017 İçerde

2018 Nefes Nefese

2018 Muhteşem İkili

2019 Yüzleşme

2020 Kırmızı Oda



2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2022 Uysallar

2022 Hakim

2023 Son Gün

2024-devam ediyor Sandık Kokusu