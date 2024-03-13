Sandık Kokusu Atilla'nın babası Hasan kimdir? Uğur Yücel hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler
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Sandık Kokusu Atilla’nın babası Hasan’ı Uğur Yücel oynuyor. Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimlerin olduğu Sandık Kokusu dizisinin 13. bölümünde Atilla’nın babası Hasan hikayeye dahil oldu. Hasan karakterini canlandırmak üzere diziye giren Uğur Yücel’in hayatı ve biyografisi merak ediliyor.
Sandık Kokusu Atilla’nın babası Hasan’ı Uğur Yücel oynuyor. Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimlerin olduğu Sandık Kokusu dizisinin 13. bölümünde Atilla’nın babası Hasan hikayeye dahil oldu. Hasan karakterini canlandırmak üzere diziye giren Uğur Yücel’in hayatı ve biyografisi merak ediliyor.
SANDIK KOKUSU ATİLLA’NIN BABASI HASAN KİMDİR?
Sandık Kokusu dizisinde Metin Akdülger’in oynadığı Atilla karakterinin babası Hasan’ı Uğur Yücel oynuyor.
UĞUR YÜCEL KİMDİR?
Oyuncu, senarist ve yönetmen Uğur Yücel, 26 Mayıs 1957 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamlayan Yücel, 1975-84 yılları arasında Kenter Tiyatrosu olmak üzere Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Şan Müzikholü’nde çeşitli rollerde yer aldı. Karanlıkta Koşanlar, Hırsız Polis, Canım Ailem gibi televizyon dizilerinde oynadı. Uğur Yücel, Alican Yücel takma adıyla Karanlıkta Koşanlar ve Alacakaranlık dizilerinin senaryolarının bazı kısımlarını yazdı. 1987 Muhsin Bey filmiyle 24. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 1989 yılı Arabesk filmiyle 22. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 2004 yılında Yazı Tura filmiyle ilk yönetmenlik tecrübesi yaşayan Yücel, Antalya Film Festivalinde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 11 ödül kazandı.
UĞUR YÜCEL KAÇ YAŞINDA?
1957 doğumlu Uğur Yücel, 67 yaşındadır.
UĞUR YÜCEL FİLMLERİ
1985 Aşık Oldum
1986 Teyzem
1986 Milyarder
1987 Selamsız Bandosu
1987 Muhsin Bey
1988 Arabesk
1996 Eşkıya
1998 Gemide
1999 Laleli'de Bir Azize
2000 Balalayka
2004 Yazı Tura
2006 Hayatımın Kadınısın
2009 New York, I Love You
2009 Aşka Ruhunu Kat
2010 Ejder Kapanı
2013 Benim Dünyam
2014 Soğuk
2015 Yaktın Beni
2015 Kötü Kedi Şerafettin
2019 Cinayet Süsü
2023 Çok Aşk
2023 Dünya Malı - 1
2024 Sadık Ahmet
UĞUR YÜCEL OYNADIĞI DİZİLER
1994 Aziz Ahmet
2001 Karanlıkta Koşanlar
2003-2005 Alacakaranlık
2005-2007 Hırsız Polis
2008-2010 Canım Ailem
2013-2015 Aramızda Kalsın
2016 Familya
2017 İçerde
2018 Nefes Nefese
2018 Muhteşem İkili
2019 Yüzleşme
2020 Kırmızı Oda
2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2022 Uysallar
2022 Hakim
2023 Son Gün
2024-devam ediyor Sandık Kokusu