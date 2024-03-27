Sandık Kokusu Adnan kim, gerçek adı ne? Levent Can hayatı ve biyografisi
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Sandık Kokusu dizisinde Adnan karakterini Levent Can canlandırıyor. Levent Can karakterinin hayatı merak ediliyor. İşte, detaylar...
Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Adnan karakterini Levent Can canlandırıyor. Oyuncunun hayatı, biyografisi ve oynadığı dizilere dair detaylar haberimizde yer alıyor.
LEVENT CAN KİMDİR?
23 Ağustos 1971 yılında doğan usta oyuncu, 15 yaşında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. İzleyici karşısına ilk olarak "Kim Bunlar?" televizyon programı ile çıktı. Tatlı Hayat, Ah Be İstanbul, Kavak Yelleri, İçerde, Vatanım Sensin, Teşkilat gibi dizilerde rol aldı.
HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2002 Tatlı Hayat
2004 Ah Be İstanbul
2005 Emret Komutanım
2009 Kavak Yelleri
2010 Ezel
2012 Son
2013 Umutsuz Ev Kadınları
2014 Kurtlar Vadisi Pusu
2017 İçimdeki Fırtına
2017 İçerde
2017 Vatanım Sensin
2020 Arıza
2022 Teşkilat
2024 Sandık Kokusu