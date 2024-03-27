Sandık Kokusu Adnan kim, gerçek adı ne? Levent Can hayatı ve biyografisi

Sandık Kokusu dizisinde Adnan karakterini Levent Can canlandırıyor. Levent Can karakterinin hayatı merak ediliyor. İşte, detaylar...

Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Adnan karakterini Levent Can canlandırıyor. Oyuncunun hayatı, biyografisi ve oynadığı dizilere dair detaylar haberimizde yer alıyor.

LEVENT CAN KİMDİR?

23 Ağustos 1971 yılında doğan usta oyuncu, 15 yaşında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. İzleyici karşısına ilk olarak "Kim Bunlar?" televizyon programı ile çıktı. Tatlı Hayat, Ah Be İstanbul, Kavak Yelleri, İçerde, Vatanım Sensin, Teşkilat gibi dizilerde rol aldı.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2002 Tatlı Hayat

2004 Ah Be İstanbul

2005 Emret Komutanım

2009 Kavak Yelleri

2010 Ezel

2012 Son

2013 Umutsuz Ev Kadınları

2014 Kurtlar Vadisi Pusu

2017 İçimdeki Fırtına

2017 İçerde

2017 Vatanım Sensin

2020 Arıza

2022 Teşkilat

2024 Sandık Kokusu