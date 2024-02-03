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    • Kurtlar Vadisi’nin çekimlerinin yapıldığı tarihi kıraathane cayır cayır yandı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kurtlar Vadisi, Yangın, Dizi, Haber

    Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Maltepe’de bulunan ve bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi’nin çekimlerine ev sahipliği yapan tarihi kıraathanede yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırılırken, kıraathanenin çatısında kısmi çökme meydana geldi ve büyük çaplı maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

    Kurtlar Vadisi’nin çekimlerinin yapıldığı tarihi kıraathane alevlere teslim oldu. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonrası kıraathanede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. 

    Kurtlar Vadisi’nin çekimlerinin yapıldığı tarihi kıraathane cayır cayır yandı

    YANGINI GÖREN VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

    Korkutan yangın, Maltepe'de Yalı Mahallesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde bulunan ve bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü sahnelerinden birinin çekildiği tek katlı tarihi kıraathanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kıraathanenin çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyürken dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 

    Kurtlar Vadisi’nin çekimlerinin yapıldığı tarihi kıraathane cayır cayır yandı

    ÇATISI ÇÖKTÜ, MADDİ HASAR OLUŞTU

    Yangın esnasında kıraathanenin üst kısmında kalan iki kişi kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma yürüttü. Alevler kıraathanenin bitişiğinde bulunan restorana da sıçrayarak maddi hasara sebep oldu. Çıkan yangında, kıraathanede büyük çapta hasar meydana gelirken çatıda kısmi çökme meydana geldi. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tarihi kıraathanede çıkan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kurtlar Vadisi’nin çekimlerinin yapıldığı tarihi kıraathane cayır cayır yandı

    Mustafa Gökçen, "Yangın sabah dokuz gibi çıktı fakat neden çıktığını bilmiyorum. Burası tarihi bir kıraathanedir. Eski Rumlardan kalma bir kahvedir. Çatıdan çıktığı söyleniyor yangının" dedi.

    Abdurrahman Bozkurt, "Kahvede yatanlar vardı galiba, içeride bir şey mi yaptılar ben de bilmiyorum. Asmalı kahvede çıktı yangın" dedi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kurtlar VadisiYangınDizi
    Haberler > Magazin > Kurtlar Vadisi’nin çekimlerinin yapıldığı tarihi kıraathane cayır cayır yandı
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