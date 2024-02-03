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    • Bakan Göktaş'tan Gazileri hedef alan Güldür Güldür ekibine sert tepki

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Güldür Güldür, Skeç, Show Tv, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Show TV’de ekrana gelen Güldür Güldür adlı programda gazilerle ilgili yapılan skandal skeç, sosyal medyada gündem oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve 'güldürmeyen' anlamsız skeci şiddetle kınıyorum” diyerek sert tepki gösterdi.

    Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür’de gazilere yönelik haddi aşan ifadelerin yer aldığı skece tepkiler çığ gibi büyüdü. Söz konusu skeçte, “Sen acılarından besleniyorsun. Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz” sözleri tepki çekti. Yapılan yorumların ardından bir tepki de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’dan geldi. 

    “ASLA KABUL EDİLEMEZ”

    Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, skeci kınadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve 'güldürmeyen' anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir.”

    RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

    Sosyal medyada tepkilerin büyümesiyle RTÜK başkanı Ebubekir Şahin, program hakkında inceleme başlatıldığını şu sözlerle duyurdu:

    “Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Güldür GüldürSkeçShow Tv
    Haberler > Magazin > Bakan Göktaş'tan Gazileri hedef alan Güldür Güldür ekibine sert tepki
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