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    • Güldür Güldür ekibi skandal gazi skeci sonrası özür diledi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Güldür Güldür Show, RTÜK, Ali Sunal, Magazin Haberleri, Sosyal Medya, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Show TV'deki komedi programı Güldür Güldür'ün ekibinin son yayınladığı skeç sosyal medyada gündem oldu. Skeçte gazilere yönelik haddi aşan ifadeler kullanan ekip sosyal medyadan özür mesajı yayınladı. Ardından söz konusu videoyu da yayından kaldırdı.

    Show TV ekranlarında yayın hayatını sürdüren Güldür Güldür Show, gazi skeci ile sosyal medyada gündeme oturdu. Skeçte yer alan sahne RTÜK tarafından incelemeye alınırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüme devam ediyor. Yaşanan gelişmelerin ardından ekipten özür açıklaması geldi.

    “KAHRAMAN GAZİLERİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUZ”

    Skeci yayından kaldırdıklarını belirten Güldür Güldür ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: 

    “Youtube’da yayınlanan ve sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir. Niyetimiz ortak değerlerin korunmasına vurgu yapmakken, skeç içerisinden alınmış bir kesit anlam ve bağlamından kopartılmış, vermek istediğimiz mesajın tam aksi bir anlam ortaya çıkmıştır. Bu durumu üzülerek karşılıyor ve bahsi geçen skeci yayından kaldırıyoruz. Kahraman gazilerimizden özür diliyoruz.” 

    Güldür Güldür ekibi skandal gazi skeci sonrası özür diledi

    KANAL DA AÇIKLAMA YAPTI

    Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise program hakkında inceleme başlattı. İncelemenin ardından bir açıklama da Show TV’den geldi:

    “Sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Güldür Güldür skecinde yer alan ifadeler, kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır. Durumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.”

    CEZA ALABİLİR

    Öte yandan Güldür Güldür adlı programın yayından kaldırıp kaldırılmayacağı, RTÜK'ün incelemeleri sonucunda netlik kazanacak. Programa uyarı, durdurma ve idari para cezası verileceği de gündemde.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Güldür Güldür ShowRTÜKAli Sunal Magazin HaberleriSosyal Medya
    Haberler > Magazin > Güldür Güldür ekibi skandal gazi skeci sonrası özür diledi
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